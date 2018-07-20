Лесной пожар на границе с Финляндией распространился на 500 га

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области разрастаются лесные пожары, общая площадь 17 действующих возгораний составляет 1,8 тыс. га, следует из данных на сайте регионального главного управления МЧС.

Площадь пожара на границе с Финляндией в Кольском районе Заполярья увеличилась вдвое и составляет 500 га. Еще 300 га леса горит в Кандалакшском районе.

Два лесных пожара на площади более 207 и 87 га действуют на юге Мурманской области на землях управления лесного хозяйства Минобороны (Оборонлес).

Кроме того, три пожара общей площадью 1,8 га произошли на территории Лапландского государственного природного биосферного заповедника. Возгорания также зафиксированы в Ловозерском и Печенгском районах и в окрестностях Мончегорска.

Как сообщалось, 18 июля площадь пожара на границе с Финляндией у пункта пропуска "Лотта" составляла 230 га. Возгорание зафиксировано 17 июля.

В четверг в помощь Мурманской авиационной базе охраны лесов был привлечен вертолет Ми-8 Северо-Западного регионального центра МЧС. Вертолет оборудован водосливым устройством. На его борту находится экипаж из четырех человек.

В Мурманской области длительное время сохраняется жаркая погода без осадков, из-за этого площадь лесных пожаров по сравнению с прошлым годом выросла в разы. По данным Минприроды региона, в 2017 году в Заполярье произошло всего 20 лесных пожаров на площади более 300 га.