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Афины обвинили Москву в "неуважении" в ситуации с высылкой дипломатов

Греческие дипломаты обвинили российский МИД в "оправдании незаконных действий"

Афины обвинили Москву в "неуважении" в ситуации с высылкой дипломатов
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В МИД Греции назвали "примером неуважения" комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой о ситуации вокруг высылки из страны двух российских дипломатов. Москву упрекнули в непонимании "сегодняшнего мира, в котором государства (...) могут осуществлять независимую, многоплановую и демократическую внешнюю политику", говорится в заявлении ведомства.

Подобное "негативное мышление", уверены в Афинах, побудило российских граждан совершить действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд. О каждом подобном случае греческие власти информировали Москву.

"С самого начала Греция отделяла действия этих лиц от официальной российской внешней политики", — заявили в МИД Греции, добавив, что в своем заявлении представитель МИД России "пытается оправдать эти незаконные действия".

"Необоснованные утверждения о том, что это решение принимается под давлением со стороны третьих сторон, недостойны комментариев и указывают на мышление людей, которые не понимают принципов и ценностей внешней политики Греции", — говорится в заявлении.

В ходе брифинга 18 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала ситуацию с высылкой российских дипломатов как часть "многоэтапной игры, в которую, конечно, втянули Грецию".

"Мы, по-моему, уже неоднократно доказывали, что даже в самых сложных ситуациях, возникающих в двусторонних отношениях с подачи третьих стран, всегда сохраняем понимание того, что речь идёт о судьбах наших стран, людей, которые не должны становиться заложниками тех грязных игр, в которые их затягивают многие государства", — отметила Захарова.

Греческая газета "Катимерини" 11 июля сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, которых обвинили во вмешательстве во внутренние дела Греции. По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства.

В МИД РФ позже заявили, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные меры.

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Теги: Россия, Греция, Мария Захарова

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