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Испытания подлодки-беспилотника "Посейдон" подошли к завершающей стадии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Испытания систем и элементов ядерной подлодки-бепилотника "Посейдон" вышли на завершающую стадию, сообщил ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба ВС РФ Игорь Касатонов.

В Минобороны РФ также заявили, что на полигонах Минобороны России организованы испытания для подтверждения динамических характеристик аппарата при пусках в реальных условиях и проверки параметров движения на маршруте в автономном режиме. "Все мероприятия по созданию системы "Посейдон" осуществляются в соответствии с графиком работ", - подчеркнули в министерстве.

По словам Касатонова, технические характеристики "Посейдона" делают подлодку неуязвимой для противника. "Технические параметры подводного аппарата системы "Посейдон" подтверждают его неуязвимость. Это достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели", - сообщил он.

В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что "Посейдон" позволит ВМФ "бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности".

1 марта глава российского государства заявил о создании в РФ беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. "Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру", - сказал в послании Владимир Путин.

Позднее в ходе голосования на сайте Минобороны РФ для подлодки было выбрано название "Посейдон".

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Теги: Минобороны РФ, Посейдон

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