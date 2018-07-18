Полиция до 25 июля будет работать усиленном режиме из-за оставшихся болельщиков

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - МВД России будет нести службу в усиленном режиме до 25 июля из-за болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по футболу, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"В связи с возможным нахождением в России до 25 июля иностранных гостей, приехавших по паспорту болельщика, мы продолжаем нести службу в усиленном режиме", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Принятыми мерами серьёзных правонарушений правопорядка в ходе проведения мирового первенства не было допущено", - добавил министр.

ЧМ-2018 завершился в РФ 15 июля финальным матчем в Москве, на котором победила команда Франции.