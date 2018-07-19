Путин обещал соразмерный ответ на размещение баз НАТО у границ России

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия соразмерно ответит на размещение военных баз НАТО у российских границ, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", - заявил он, выступая на совещании послов и постпредов РФ в МИД России.

Путин подчеркнул, что "на подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России", последует "соразмерная реакция".