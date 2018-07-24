Шойгу обещал ответ России на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - РФ примет меры в ответ на активное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вызывает беспокойство втягивание в натовские структуры Финляндии и Швеции. В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Взамен НАТО получило беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", - сказал министр на коллегии ведомства во вторник.

"Такие шаги западных коллег ведут к разрушению существующей системы безопасности в мире, порождают еще большее недоверие, вынуждая нас принимать ответные меры", - подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что продолжается наращивание натовских контингентов в Восточной Европе: с 2014 года их численность военных увеличилась с 2 до 15 тысяч человек.

По его мнению, постоянно повышается интенсивность мероприятий подготовки альянса.

"С начала года проведено уже свыше 100 учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к серии учений за пять лет выросла в 10 раз, а количество боевой авиации - с 11 единиц до 101", - сказал министр.

Он отметил, что "с помощью США в Европе развернуто пять центров киберопераций - в Финляндии, Эстонии, Польше, Германии и Франции". Кроме того, по словам Шойгу, НАТО целенаправленно усиливает военную активность в Восточной Европе.