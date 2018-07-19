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США извинились перед РФ за срыв консультаций по кибербезопасности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - США принесли извинения за срыв российско-американских консультаций по кибербезопасности, заявил спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских.

"Американцы недавно принесли официальные извинения за срыв переговоров, которые на уровне экспертов должны были состояться в феврале этого года. Думаю, они прекрасно поняли, что была их большая политическая ошибка", - сказал Крутских журналистам в Москве.

Он отметил, что эти извинения были принесены еще до визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и, соответственно, до саммита в Хельсинки.

По его словам, президенты России и США понимают необходимость диалога по кибербезопасности. "В принципе оба лидера понимают, что нужен диалог. Вот главная, принципиальная договоренность, а как уже американцы сумеют конкретизировать это общее понимание о необходимости разговора между Соединенными Штатами и Москвой, это теперь уже они должны дать нам ответные сигналы", - сказал Крутских журналистам.

Крутских также заявил, что российская сторона дала США в ходе саммита в Хельсинки исчерпывающие объяснения по поводу предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. "Ситуация после Хельсинки очень проста. Кибермяч находится на поле Соединенных Штатов. Мы в очередной раз разъяснили всю ситуацию, связанную с их обвинениями в наш адрес в каких-то нападениях. Все это, конечно, чушь. Это исключительно продукт внутренней борьбы США", - сказал Крутских. Он подчеркнул, что все необходимые разъяснения были даны.

Крутских подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном совместные инициативы в области кибербезопасности и перспективу заключения соглашения о предотвращении киберинцидентов. "Вот это и успокоит американскую общественность и снимет все претензии к нам. Давайте совместно за столом переговоров вырабатывать соответствующие договоренности". - подчеркнул он.

Российско-американские двусторонние консультации на уровне экспертов должны были пройти в Женеве в конце февраля.

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Теги: США, Андрей Крутских

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