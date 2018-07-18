Посол РФ в США призвал положить "факты на стол" в рамках расследования "Рашагейта"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подозрения в якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы должны быть подкреплены фактами, это - главное требование Москвы, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Что касается так называемого российского вмешательства, я немножко перефразирую очень модную сейчас поговорку, которую и журналисты наши используют: "Из ста мышей никогда не сделаешь одного тигра", - заявил российский дипломат журналистам в среду на брифинге в Москве.

"Поэтому сколько бы ни было подозрений, главное наше требование - факты на стол", - добавил Антонов.

Он подчеркнул, что американская сторона, как и Запад в целом, строит свои обвинения против России на словосочетании "весьма вероятно", сначала вынося вердикт, а потом пытаясь разговаривать.

По словам Антонова, заявления о том, что Россия вмешалась во внутренние дела США, - это просто "чепуха". "На сегодняшний день нет никаких серьезных доказательств вмешательства РФ в выборы США", - подчеркнул российский посол.

В ходе российско-американского саммита 16 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали вопрос якобы вмешательства Москвы в американские выборы. Трамп в очередной раз отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой и поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования.

В свою очередь Путин заявил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США. Он подчеркнул, что Россия готова в рамках группы по кибербезопасности совместно с США рассмотреть доказательства о вмешательстве в американские выборы, а сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.