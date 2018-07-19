У осужденного генерала Варчука арестовали имущество на десятки миллионов рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Имущество экс-замглавкома внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука, на которое наложен арест, стоит десятки миллионов рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Среди имущества генерала Варчука, арестованного судом в качестве обеспечительной меры для исполнения приговора, в частности, выплаты штрафа и возврата суммы взятки - два земельных участка с домом в Истринском районе Подмосковья, квартира и нежилое помещение в Москве, два дорогостоящих автомобиля и 20 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В четверг генерал Варчук был признан виновным по делу о взяточничестве и приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.

Суд и следствие установили, что в 2015 - 2016 годах Варчук через своего заместителя Александра Костина шестью платежами получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск (ВВ) МВД России 10 млн рублей за положительное решение вопроса о выделении управлению дополнительного финансирования.