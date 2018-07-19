Что произошло за день: четверг, 19 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума, выслушав доклад Максима Топилина и его аналогии с ОСАГО, приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. За принятие законопроекта проголосовали 328 депутатов. В числе тех, кто был против, оказалась единоросс Наталья Поклонская. Теперь фракция будет разбираться, почему она пошла против общего решения. ГД же продлила срок приема поправок к законопроекту.

- В Казахстане фигурист Денис Тен попытался остановить воров, снимавших зеркала с машины, и получил в потасовке удар ножом. Бронзовый призер ОИ скончался в больнице.

- Британские СМИ сообщили, что полиция установила конкретных виновных в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери "Новичком". Якобы полицейские не сомневаются, что "это были русские". Однако затем замминистра МВД Великобритании Бен Уоллес назвал эти сообщения домыслами.

- Военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество бывшего замглавкома Внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука. На его имущество стоимостью в десятки млн рублей наложен арест.

- Минтруд занялся разработкой законопроекта о включении в трудовой кодекс нормы, которая позволит увольнять сотрудника в связи с утратой доверия.

- Министерство обороны РФ на своем канале в YouTube опубликовало видеозаписи испытаний новейших российских систем вооружений: систем "Кинжал", "Посейдон", "Авангард", "Пересвет", "Сармат" и ракеты "Буревестник".

- Владимир Путин выступил на совещании послов РФ и заявил, что в США есть некоторые могущественные силы, которые стремятся подорвать отношения с РФ даже в ущерб интересам своего государства.