МИД России начал флешмоб в поддержку арестованной в США Бутиной

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ объявило о запуске флешмоба в связи с арестом в США россиянки Марии Бутиной, сообщает в четверг МИД России на своей официальной странице в фейсбуке.

"В связи с арестом в #США гражданки России Марии Бутиной мы начинаем флешмоб в ее поддержку. #FreeMariaButina. Ставьте себе на аватарки фото Марии", - говорится в сообщении.

Суд Вашингтона принял решение о содержании россиянки под стражей из опасений, что она может бежать из страны, если будет освобождена под залог.

Марию Бутину задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Сторона обвинения считает, что она может иметь связи с российскими разведывательными структурами.