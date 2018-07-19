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Сотрудники российского консульства в США посетили задержанную Бутину

Суд Вашингтона перенес слушания по ее делу на 25 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину.

"Подтверждаем, что консульские сотрудники посетили Бутину", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в США.

Бутину задержали в воскресенье. На следующий день она предстала перед окружным судом. По словам адвоката гражданки России Роберта Дрискола, несколько месяцев назад в ходе закрытого заседания Бутина также давала показания в комитете сената США по разведке.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Сторона обвинения считает, что она может иметь связи с российскими разведывательными структурами.

Следующее судебное заседание по делу гражданки Бутиной состоится 25 июля в суде Вашингтона, сообщил в четверг федеральный окружной суд округа Колумбия.

Ранее слушания по делу Бутиной были запланированы на 24 июля.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте суда, заседание по делу россиянки начнется в 10:15 часов по вашингтонскому времени (17:15 по Москве) и пройдет под председательством судьи Тани Чуткан.

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Теги: Мария Бутина, США

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