Американский суд заподозрил россиянку Марию Бутину в связях с разведкой

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сторона обвинения россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в "конспиративной деятельности" в пользу России, считает, что она может иметь связи с российскими разведывательными структурами. В качестве доказательства в ходе судебного заседания была предъявлена фотография Бутиной на обеде в ресторане с российским представителем, подозреваемым в принадлежности к разведслужбе. Этот россиянин покинул США в составе других 60 сотрудников российских дипмиссий, высланных на волне скандала с использованием отравляющего вещества в британском Солсбери.

Кроме того, суду были также представлены фотографии Бутиной на фоне здания американского конгресса в день вступления Дональда Трампа в должность президента США, а также вместе с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком на кинопоказе в российском посольстве.

Как отмечает телеканал CNN, в момент демонстрации фотографий два сотрудника консульского отдела посольства РФ, присутствовавшие в зале суда, "кивнули головами и переговорили между собой".

Как сообщалось, суд Вашингтона принял решение о содержании Бутиной под стражей из опасений, что она может совершить побег из страны, будучи освобожденной под залог.

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что удалось добиться разрешения на общение с М.Бутиной 19 июля, ей будет оказана необходимая поддержка.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в связи с делом Бутиной обвинила американские СМИ в раздувании "истерии".

Накануне некоторые американские СМИ, обвиняя россиянку в шпионаже, опубликовали вместо фото М.Бутиной фото сотрудницы Белого дома. Причиной путаницы стало то, что у обеих одинаковый - рыжий - цвет волос.

Сара Сандерс призвала СМИ прекратить обвинения администрации во всем, что происходит, и отметила, что "обвинения России в шпионской деятельности имеют место только потому, что кто-то рыжий".

Марию Бутину задержали в воскресенье. По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". Предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.