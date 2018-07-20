Генерал Варчук вновь предстанет перед судом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Осужденного накануне за крупную взятку экс-замглавкома внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука ждет новый судебный процесс, тюремный срок для него, вероятно, будет увеличен, сообщили "Интерфаксу" в пятницу информированные источники.

"В отношении Варчука расследуется уголовное дело по другому эпизоду коррупции, и по его завершении материалы будут направлены в суд для вынесения нового приговора", - сказал собеседник агентства. Он не стал раскрывать детали этого дела, отметив лишь, что данный эпизод не связан с получением взятки 10 млн рублей, за что в минувший четверг отставной генерал получил шесть лет колонии и лишился звания.

Другой источник предположил, что в ходе нового судебного процесса к назначенному сроку может быть добавлен дополнительный, "так что, скорее всего, шесть лет заключения - это еще не предел".

Накануне Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя главнокомандующего ВВ МВД по финансово-экономической работе - начальника финансового управления, генерал-лейтенанта в отставке к шести годам лишения свободы и штрафу в 20 млн рублей, Варчук также лишен генеральского звания.

По версии обвинения, в декабре 2015 года - феврале 2016 года, действуя по предварительному сговору с экс-замначальника финансового управления ВВ МВД Александром Костиным, Варчук получил взятку в 10 млн рублей.

Костин осенью прошлого года был осужден за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст.291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.