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ВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протеста

Суд впервые признал, что задержанных на несогласованной акции нельзя обвинять в неповиновении полиции, а значит все задержания дольше 3 часов были незаконны

ВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протеста
На несанкционированной акции протеста в День России в Санкт-Петербурге
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ освободил от ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции пенсионерку, задержанную на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге летом 2017 года.

Жалобу в Верховный суд подала пенсионерка Ирина Юргилевич, которая после несогласованной акции в поддержку Навального на Марсовом поле 12 июня 2017 была оштрафована по решению Фрунзенского районного суда Петербурга.

За нарушение, предусмотренное частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга), суд назначил ей административный штраф в 10 тыс. рублей. За нарушение по части 3 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) женщина получила еще 500 рублей штрафа. Горсуд позже подтвердил эти решения.

Верховный суд РФ как вышестоящая судебная инстанция 29 июня 2018 года также подтвердил решение по первому из указанных нарушений, однако отменил постановление о штрафе за неповиновение полицейским.

"Невыполнение участником публичного мероприятия законных требований или распоряжений сотрудников органов внутренних дел <...> охватывается диспозицией части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, которой установлена административная ответственность за нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 указанной статьи. Указанная норма в данном случае является специальной по отношению к части 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - указал суд в опубликованном постановлении.

В нем также подчеркивается, что соответствующая правовая позиция выражена в пункте 33 постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 года №28 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях".

"Таким образом, деяние, за совершение которого Юргилевич И.В. привлечена к административной ответственности, не образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ", - отметил суд, обосновывая отмену решений, вынесенных нижестоящими судебными инстанциями.

Правовые последствия постановления

"Основные правовые последствия в том, что в случае привлечения к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ дополнительная квалификация по статье 19.3 КоАП РФ является излишней. Наказание статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает административный арест, значит, задерживать можно на срок до 48 часов. По статье 20.2 КоАП РФ административный арест не предусмотрен. Таким образом, исходя из вынесенного ВС РФ постановления, административное задержание на срок свыше трёх часов не является законным. За исключением определённых ситуаций, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ", - пояснил "Интерфаксу" адвокат Сергей Голубок.

"ВС РФ закрепил эту позицию в постановлении Пленума ВС РФ от 26 июня 2018 года, на которое сослался в решении. Дело И.Юргилевич - первый случай применения этой позиции в конкретном деле", - отметил юрист.

Акция оппозиции на Тверской улице в Москве

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Теги: ВС РФ

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