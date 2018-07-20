На стадионе "Волгоград арена" заявили об отсутствии новых протечек из-за дождя

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новых протечек на стадионе "Волгоград арена" из-за дождя, который прошел сегодня в городе, нет, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ФГУП "Спорт-Инжиниринг" Александр Богомолов.

"Новых протечек нет. Работы по ремонту помещений после ливня, который был 15 июля, почти завершены. Стадион готов к матчу, который пройдет 22 июля", - сказал Богомолов.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, по данным синоптиков, сегодня в течение первой половина дня в Волгограде выпало около 13 мм осадков - или 30% от месячной нормы.

Ранее стало известно, что после ливня в прошлое воскресенье, вода попала в часть помещений стадиона "Волгоград Арена". При этом спортивная зона - тренерские, раздевалки, медицинские кабинеты - остались сухими.

Спортивная площадка на 45 тыс. зрителей построена на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Заказчиком строительства стадиона является ФГУП "Спорт-Инжиниринг", генподрядчиком - "Стройтрансгаз". Сумма контракта - 16,2 млрд рублей.

На сегодня собственник стадиона - ФГУП "Спорт-инжиниринг". По проекту федеральной концепции "Наследие", объекты, возведенные в период подготовки чемпионата, должны быть переданы региону т в 2019 году. До этого момента они будут пребывать в федеральной собственности, и расходы по их эксплуатации будет нести федеральный бюджет.

На стадионе "Волгоград Арена" прошли четыре матча мундиаля: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

22 июля на стадионе пройдет второй тур Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ: волгоградский "Ротор" примет "Луч" из Владивостока.