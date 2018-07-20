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Генерал СКР Дрыманов обжаловал свой арест

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Защита обжаловала арест экс-главы столичного главка Следственного комитета генерал-майор Александра Дрыманова по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Дрыманова. Дата рассмотрения ее в Мосгорсуде пока не назначена", - сказала она.

В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить решение суда о заключении генерала под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы, 17 июля удовлетворив ходатайство следствия ФСБ, заключил во вторник генерал-майора под стражу до 12 сентября. Заседание по ходатайству следователя ФСБ прошло в закрытом режиме.

Из оглашенных в суде материалов следует, что в настоящий момент Дрыманову инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290; ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", генерал, как считает следствие, получил денежные средства за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец). Кроме того, как сообщалось, заключивший сделку со следствием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году дал начальнику взятку в 9 тыс. 850 евро за содействие его назначению на должность.

Согласно информации одного из источников "Интерфакса", генерал был задержан 16 июля у себя дома сотрудниками ФСБ. Свое уголовное дело, по словам собеседника агентства, он считает следствием оговора.

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Теги: Александр Дрыманов

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