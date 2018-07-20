Академик РАН призвал в три раза увеличить расходы на лекарства для борьбы с ВИЧ в РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На борьбу с ВИЧ-инфекцией в России ежегодно требуется не менее 100 млрд рублей, в том числе нужно увеличить расходы бюджета на лекарства примерно в три раза, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский на пресс-конференции в пятницу.

"Реально, видимо, где-то при нынешних ценах это не меньше 100 млрд потребуется, чтобы действительно развернуть борьбу с ВИЧ, причем особенно надо увеличивать расходы на профилактические мероприятия", - сказал Покровский.

По его словам, из федерального бюджета запланировано выделить около 22 млрд рублей на покупку лекарств в 2018 году, но, по словам Покровского, этих средств хватает "примерно на треть тех людей, наших зарегистрированных ВИЧ-инфицированных, может быть чуть больше трети".

"То есть только расходы на закупку лекарств надо увеличивать в три раза",- отметил академик.

Вместе с тем он добавил, что "может быть, удастся немножко снизить цены за счёт отечественных препаратов".

"Но на самом деле тоже не хорошо очень снижать, потому что дешевле - качество хуже. Поэтому здесь, я думаю, особого снижения не получится",- сказал Покровский.

Он также отметил, что большая нагрузка по борьбе с ВИЧ ложится на регионы, которые тратят средства на содержание больниц, центров СПИДа, штат медицинских работников.

"Нам надо лечить миллион человек, для этого нам, соответственно, надо тысяч пять медицинских работников, им надо тоже зарплату платить",- сказал эксперт.