Туристка из Тамбова с травмой спины эвакуирована с Эльбруса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спасатели спустили со склона Эльбруса и передали медикам туристку, получившую травму при восхождении, сообщил "Интерфаксу" в субботу оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Пострадавшую, туристку из Тамбова, 1989 года рождения, эвакуировали с Эльбруса и сейчас передают бригаде "Медицины катастроф", - сказал оперативный дежурный.

Он отметил, что не располагает сведениями о степени тяжести травмы.

Как сообщалось, в 17:30 поступила информация о том, что в районе скал Пастухова на Эльбрусе, на высоте 4800 м над уровнем моря, российская туристка получила травму спины. На место происшествия вышли четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее на этой неделе спасатели эвакуировали двоих москвичей после камнепада у Эльбруса. Мужчина и женщина получили травмы в ущелье Адыр-Су.