В РПЦ предложили восстанавливать храмы для возрождения заброшенных деревень

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион считает, что храмы в заброшенных деревнях необходимо восстанавливать, поскольку возрождение храма может вернуть туда и жителей.

"У нас есть очень много примеров того, что то или иное село или та или иная деревня погибали, все больше и больше домов пустели, люди оттуда уезжали, село пустело, а потом начиналось восстановление храма, вокруг этого проекта собирались люди, и люди начинали возвращаться в свои деревни", - сказал иерарх в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Архиерей отметил, что целый ряд храмов построен там, где когда-то проживали люди, а теперь там людей практически нет, и перед церковью встает вопрос, что с этими храмами делать.

"Так вот, позиция церкви состоит в том, что надо восстанавливать все храмы, и если люди там сейчас не живут, это не значит, что люди не будут там жить, если храм будет восстановлен", - сказал митрополит.

При этом он отметил, что средства на реставрацию храмов поступают из самых разных источников, но главным источником остаются пожертвования верующих.