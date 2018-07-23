Дело украинца Гриба вернули прокурору Кубани из-за процессуальной ошибки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вернул прокурору Краснодарского края дело гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Уголовное дело в отношении Павла Гриба возвращено прокурору Краснодарского края в связи с тем, что были препятствия для рассмотрения данного уголовного дела. Органами предварительного расследования была допущена ошибка, вменена редакция уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого подсудимому деяния. Прокурору Краснодарского края вернули это дело, чтобы было составлено новое обвинительное заключение в соответствии с законодательством", - сказала Катькало.

Ранее сообщалось, что Гриб не признал своей вины в суде.

По версии следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Обвиняемый жил в Киеве, ранее нигде не работал. Со слов подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в белорусском Гомеле.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии.

7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре гражданина Украины Павла Гриба, исчезнувшего в Белоруссии.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному Павлу Грибу в связи с проблемами со здоровьем и отказал в ее удовлетворении.