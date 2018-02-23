Путин вручил Звезду Героя родителям и вдове погибшего в Сирии летчика

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу передал "Золотую Звезду" Героя России родным погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова.

Президент вручил высшую награду России вдове Филипова Ольге на торжественной церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Вместе с Ольгой Филиповой за наградой вышли отец и мать героя.

Замкомандира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов погиб 3 февраля в бою с террористами в Сирии.

Штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, приземлился на территории, подконтрольной боевикам, и до последних минут жизни вёл с ними бой из штатного оружия. Будучи тяжело раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. 6 февраля указом президента РФ ему посмертно присвоено звание Героя России.

Тело погибшего пилота было возвращено в на родину российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами. Церемония погребения состоялась 8 февраля в Воронеже