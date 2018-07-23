Мосгорсуд признал законным арест всех участников акции Pussy Riot на финале ЧМ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным административный арест на 15 суток двоих участниц панк-группы Pussy Riot - Ольги Пастуховой и Ольги Курачевой, выбежавших на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии.

"Постановления Хамовнического суда Москвы от 16 июля в отношении Пастуховой и Курачевой оставлены без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Ранее Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы на аналогичные постановления в отношении еще двоих участников акции - Вероники Никульшиной и Петра Верзилова. Таким образом, решения об аресте всех четверых участников акции Pussy Riot во время финального матча ЧМ вступили в законную силу.

Как сообщалось, Хамовнический суд признал молодых людей виновными в "грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" (20.31 КоАП РФ). Кроме ареста, суд запретил им в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча ЧМ по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники". Целью акции, как заявили позднее участники группы, было "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова.

Из-за инцидента матч был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Затем их доставили в полицию для составления материалов о привлечении к административной ответственности.

Помимо нарушения правил поведения зрителей, им вменили незаконное ношение форменной одежды (ст. 17.12 КоАП). Эти дела будут рассмотрены 25 июля Мировым судом Хамовнического района столицы.