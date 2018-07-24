В Еврейской АО дети до состояния комы избили пятилетнего мальчика

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пятилетнего ребенка из поселка Лукаши Еврейской автономной области доставили в детскую областную больницу Биробиджана в состоянии комы после того, как его избили мальчик десяти и девочка пяти лет.

"При поступлении ребенок уже находился в коме. У него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, множественные переломы височной, лобной кости. Множественные рваные раны головы. К тому же малыш потерял много крови", - сообщил агентству "Интерфакс" хирург детской областной больницы Александр Березань.

По его словам, в настоящее время ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. "Ребенок еще в коме. При поступлении в больницу мы не смогли выяснить, откуда такие травмы. Мама была в шоковом состоянии. Предполагали даже нападение животного", - отметил Березань.

В правительстве Еврейской АО версию о нападении животного не подтвердили. По их данным, мальчика избили во дворе. "В совершении этого чрезвычайного происшествии подозреваем 10-летнего мальчика и 5-летнюю девочку. Сегодня комиссия по делам несовершеннолетних посетит их семьи, выяснит обстоятельства происшествия, пообщается с родителями", - сказала агентству уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Пинчук.

По ее словам, десятилетний мальчик имеет ограниченные возможности здоровья. Обучался на дому и в коррекционной школе.

"Будем разговаривать с родителями по его лечению в связи с такой агрессией. Разбираться, чем она вызвана. Завтра в Биробиджане состоится комиссия с привлечением всех специалистов конкретно по рассмотрению этого случая. Состояние пострадавшего также будем держать на контроле. В случае необходимости, он будет направлен в клиники Хабаровска", - сказала Пинчук.

Правоохранительные органы начали проверка по факту происшествия.