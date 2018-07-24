"Единороссы" предложили кандидатов на должности глав Ингушетии и Дагестана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предложила президенту Владимиру Путину кандидатов на должности глав республик Ингушетия и Дагестан, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В соответствии с решением Генсовета, на должность главы Республики Ингушетия предложена кандидатура действующего главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"Мы уверены, что под руководством Юнус-Бека Баматгиреевича Ингушетия и дальше продолжит свое успешное развитие как в экономике, так и в социальной сфере", - заявил Турчак.

На должность главы Республики Дагестан предложена кандидатура врио главы региона Владимира Васильева, сказал он.

"Владимир Абдуалиевич за месяцы работы в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей. Его богатый опыт на федеральном уровне и авторитет в регионе безусловно окажут существенное влияние на успешное решение текущих и стратегических задач", - отметил политик.

В начале 2018 года в Дагестане по обвинению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования.