Петицию о наказании начальства ярославской колонии подписали более 100 тыс. человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более ста тысяч человек подписали петицию в интернете с требованием привлечь к ответственности руководство ярославской исправительной колонии №1, где год назад подвергли пыткам осужденного.

"В ярославской колонии №1 регулярно происходят пытки. Нужно это прекратить! Требуем увольнения и самого сурового наказания начальника и всех причастных к многочисленным пыткам осужденных", - говорится в обращении.

Ролик, на котором сотрудники УФСИН пытают заключенного Евгения Макарова, опубликовала в минувшую пятницу "Новая газета". В этот же день ярославцы инициировали сбор подписей.

Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. На записи 18 сотрудников колонии пытают Макарова, скованного наручниками. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Дело передано в центральный аппарат СКР.