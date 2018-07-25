Суд начнет пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд начнет пересмотр уголовного дела главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении деталей оружия.

"Судья Александр Мерков. Заседание назначено на 10.00 мск 25 июля", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горсуда.

В свою очередь адвокат правозащитника Виктор Ануфриев сообщил "Интерфаксу", что заседание в среду, вероятно, перенесут, так как Ю.Дмитриев не сможет на нем присутствовать, он проходит психиатрическую экспертизу в Петербурге. "Вероятно, оно будет отложено до его доставки в Карелию", - сказал представитель защиты.

5 апреля этого года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Юрия Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев вновь был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на 2 месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения.

В настоящее время Дмитриеву предъявлено обвинение по ст. по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он отправлен в Петербург для прохождения психиатрической экспертизы.

Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.