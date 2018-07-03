Лидера карельского "Мемориала" Дмитриева обвинили в насилии над приемной дочерью

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву обвинение в сексуальном насилии над приёмной несовершеннолетней дочерью, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР Карелии во вторник.

"Ю.Дмитриеву предъявлено обвинение по части 4 пункта "б" статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Дмитриев был задержан 27 июня. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. В понедельник защита обжаловала это решение.

Адвокат Виктор Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. "Я уверен, что это так же развалится", - сказал представитель защиты.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Отмена приговора в ВС Карелии

Как ранее сообщалось, 15 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. По словам адвоката, в суде 15 июня было представлено заключение психолога, в котором указывались "новые обстоятельства".

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до 3 месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.