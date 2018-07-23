Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оставили под арестом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии в понедельник оставил без изменения меру пресечения лидеру регионального правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Виктор Ануфриев.

"Ничего не изменили. Остался арест", - сказал Ануфриев.

Дмитриев был задержан 27 июня этого года. 28 июня ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Защита обжаловала это решение. Апелляционная жалоба была направлена в Верховный суд Карелии.

По версии следствия, с 2012 по 2016 годы Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Кроме того, 25 июля суд начнет пересмотр дела Дмитриева об изготовлении детской порнографии, по которому правозащитник был оправдан 5 апреля.

В настоящее время обвиняемый находится в Петербурге, где проходит психиатрическую экспертизу.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.