Лидер карельского "Мемориала" этапирован в Петербург для психиатрической экспертизы

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидер карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, доставлен в Санкт-Петербург для проведения психиатрической экспертизы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Виктор Ануфриев.

"Его отправили на психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербург", - сказал Ануфриев.

Как уточнила на своей странице в фейсбуке писатель Наталья Соколовская, правозащитник направлен в следственный изолятор в Колпино. "Юрий Дмитриев этапирован в Петербург, СИЗО-1 (Колпино, ул. Колпинская 9). Ему назначена новая психиатрическая экспертиза", - написала Соколовская.

Как сообщалось, Дмитриев был задержан 27 июня. На следующий день, 28 июня он был арестован на два месяца. Защита обжаловала это решение.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.