Жителям Североуральска разрешили использовать водопроводную воду для питья

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил использовать водопроводную воду для питья в Североуральском городском округе, где неделю назад произошел обвал русла реки, сообщается на официальном сайте местной администрации.

"Получено окончательное заключение Роспотребнадзора с подтверждением соответствия качества воды требованиям СанПин "Питьевая вода". Использование населением воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник авария на русле реки Калья была полностью ликвидирована.

16 июля в Североуральском городском округе произошел обвал канала реки Калья. В результате ЧП жители города и соседних поселков остались без питьевой воды. В Североуральске с 18 июля организована бесплатная выдача жителям бутилированной воды. Проводилось гиперхлорирование системы водоснабжения, затем специалисты проанализировали воду на микробиологические показатели. Эпидемиологи предложили привить от гепатита и ротавируса жителей Североуральска.

Кроме того, из-за увеличения притока воды вечером 16 июля была приостановлена работа шахты "Черемуховская" ОАО "Североуральский бокситовый рудник" (СУБР, Свердловская область, входит в ОК "РусАл"), шахтеры были выведены на поверхность, угрозы затопления шахты нет. Компания принимает участие в ликвидации последствий обвала канала реки.

20 июля власти Свердловской области заявили о ликвидации аварии.