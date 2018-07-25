Москалькова предложила отпустить фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за смягчение меры пресечения фигуранткам дела "Нового величия" Марии Дубовик и Анне Павликовой.

"Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - сказала Москалькова в интервью РБК.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие". Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов 20 июня посетил в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" фигурантку дела Павликову и заверил ее, что СПЧ выступает за смягчение ей меры пресечения.

Позднее Федотов сообщил, что намерен обратиться к руководству Следственного комитета РФ с просьбой об изменении меры пресечения на домашний арест Дубовик.