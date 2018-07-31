Правозащитник Пономарев оштрафован за пикет в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник признал председателя движения "За права человека" Льва Пономарева виновным в нарушении порядка проведения пикетирования, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Пономарев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей",- сказала она.

Правозащитник был задержан 23 июля в ходе одиночного пикета у здания Генеральной прокуратуры на Большой Дмитровке с призывом изменить меру пресечения подследственным по делу "Нового величия" Марии Дубовик и Анне Павликовой.

По словам Пономарева, перед пикетом он отнес обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки с тем же призывом.

После задержания, правозащитник был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении по ст.20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования).

Пономарев не признал свою вину и считает свое задержание незаконным.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие". Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.