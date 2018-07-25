К голодовке горняков в Забайкалье присоединились 86 человек

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Число горняков ООО "Дарасунский рудник", поддержавших голодовку из-за невыплаты заработной платы, увеличилось до 86 человек, сообщил "Интерфаксу" руководитель предприятия Евгений Рогалев.

"Я с ними беседовал, но они пока не прекращают голодовку, требования остаются прежними - погашение долгов по заработной плате", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 24 июля 33 работника предприятия объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, затем их численность возросла до 63 человек. Голодающие обеспечены водой, спальными принадлежностями и ночуют в административном здании предприятия.

Долг по заработной плате перед ними составляет 38 млн рублей.