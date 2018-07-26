Главные новости
В РоссииЗадержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаВ РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"
В России

Девять горняков в Забайкалье попали в больницу из-за голодовки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Девять участников голодовки на золотодобывающем предприятии ООО "Дарасунский рудник" (Забайкальский край) доставлены в районную больницу из-за проблем с давлением, сообщил в четверг "Интерфаксу" горный мастер буровзрывных работ Андрей Михеичев.

"Они доставлены в больницу, у одних давление опустилось до 110, у других поднялось до 160, в акции протеста продолжают участвовать 83 горняка, всего поддержали голодовку 92 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководитель предприятия Евгений Рогалев уехал в Читу, где встретится с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.

Горняки намерены продолжать голодовку и добиваться погашения долгов по заработной плате.

В свою очередь, пресс-служба регионального минздрава сообщает, что за первые сутки забастовки состояние людей было удовлетворительным. В четверг, после очередного медосмотра на предприятии, девять человек были доставлены в участковую больницу для более тщательного осмотра и принятии решения об их возможной госпитализации.

"Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления", - отмечается в сообщении.

Осмотр шахтеров, объявивших голодовку, проводится два раза в сутки фельдшером участковой больницы поселка Вершино-Дарасунский.

Ранее сообщалось, что горняки ООО "Дарасунский рудник" объявили голодовку, требуя погашения зарплаты.

По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн руб.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Забайкалье

Новости по теме

В России
Задержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина
Гендиректор Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничествеПодробнее
 Сотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденного
Фигурант дела арестован, он перевязал тканью лицо жертвы, в результате чего мужчина скончалсяПодробнее
 Сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене
Адвокатов, нанятых родственниками ученого, не допустили к подзащитномуПодробнее
 Пятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенного
Всего по делу о пытках задержаны шесть человекПодробнее
Суд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пыткахСуд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пытках
Всего по данному делу задержаны шесть человекПодробнее
 Участник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формыУчастник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы
Мировой суд назначил ему штраф в полторы тысячи рублейПодробнее
 Госдума разрешила школьникам выбирать русский язык роднымГосдума разрешила школьникам выбирать русский язык родным
Принятый в третьем чтении законопроект также фиксирует правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе по заявлению родителейПодробнее
 Подозреваемый по делу о побоях в колонии написал явку с повиннойПодозреваемый по делу о побоях в колонии написал явку с повинной
Представитель следствия сообщил в суде, что Максим Яблоков был фигурантом дела о кражеПодробнее
 "Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо
Так "Аэрофлот" с 26 июля повысит топливный сбор на внутренних рейсах на 200 рублей для экономкласса и на 400 - для бизнес-классаПодробнее
 В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве
Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗадержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаВ РоссииСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСпортФутболист ЦСКА Головин перейдет в "Монако"В РоссииСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеВ РоссииПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоВ РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве

В Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"

Россия предложила США признать Косово частью Сербии

Россия свернула работу над письмом председателя СБ ООН генсеку организации из-за позиции США

Посольство РФ в США объявило о призывах закрыть дело Бутиной

200 тысяч гектаров горящего леса в Якутии потушили дождем и взрывами

Путин в Йоханнесбурге познакомится с новыми президентами африканских стран

На Камчатке спасли 5 человек, оказавшихся в море на сломанном катере

Лидер грузинской оппозиции высказалась против вступления в НАТО

"Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму

Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш

Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля

Трамп сообщил о желании Евросоюза покупать больше американского газа

Трамп добился уступок от ЕС в сфере торговли

Помпео не будет сообщать сенаторам детали разговора Трампа с Путиным

Задержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Задержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаГендиректор Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничестве Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru