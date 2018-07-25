Заместителю начальника ярославской колонии продлили срок задержания по делу о побоях

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд продлил срок задержания самому высокопоставленному фигуранту дела об избиении задержанных в ИК №1 - заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову.

"Суд постановил продлить срок задержания на 72 часа для предоставления дополнительных доказательств", - заявила пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталия Сарбунова журналистам.

Он будет в статусе задержанного до 28 июля.

По словам освободившегося в начале июля Руслана Вахапова, отбывавшего наказание в камере с потерпевшим Евгением Макаровым, в воспитательной комнате и произошло избиение.

Ранее в среду суд арестовал сотрудников исправительной колонии №1 Максима Яблокова и Сергея Драчева. Яблоков написал явку с повинной и просил о досудебном соглашении.

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видео пыток одного из заключенных колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.