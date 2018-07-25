Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повинной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый по делу об избиении осужденного ярославской исправительной колонии написал явку с повинной, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда, на котором рассматривается ходатайство по мере пресечения.

"Прошу приобщить к материалам явку с повинной и просьбу о заключении досудебного соглашения Максима Яблокова", - заявил адвокат Сергей Соколов.

В свою очередь следователь Михаил Фролов, представляя ходатайство, заявил, что заключение под стражу "единственно возможная мера пресечения". Он отметил, что Яблоков может скрыться от следствия и оказать влияние на родственников потерпевшего, кроме того, он является действующим сотрудником ФСИН, но временно отстранен от занимаемой должности.

Также представитель следствия озвучил информацию о том, что М.Яблоков в 2009 году был фигурантом уголовного дела. "Вместе с ходатайством представлены документы, в их числе справка о судимости. В ней указано, что в мае 2009 года в отношении Яблокова было прекращено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - заявил следователь Фролов.

Между тем, адвокат Яблокова не видит оснований для заключения под стражу своего подзащитного. "В представленном ходатайстве я не вижу оснований для заключения под стражу Яблокова. он не планирует скрываться и написал явку с повинной, готов дать показания. Считаю, что суд может избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявил адвокат Соколов.

Сам подозреваемый также заявил, что готов дать показания и не видит оснований для своего ареста.

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видео пыток одного из заключенных колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.