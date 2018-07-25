В России

Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повинной

Есть обновление от 11:18

Представитель следствия сообщил в суде, что Максим Яблоков был фигурантом дела о краже

Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повинной
Фото: ТАСС, Сергей Метелица

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый по делу об избиении осужденного ярославской исправительной колонии написал явку с повинной, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда, на котором рассматривается ходатайство по мере пресечения.

"Прошу приобщить к материалам явку с повинной и просьбу о заключении досудебного соглашения Максима Яблокова", - заявил адвокат Сергей Соколов.

В свою очередь следователь Михаил Фролов, представляя ходатайство, заявил, что заключение под стражу "единственно возможная мера пресечения". Он отметил, что Яблоков может скрыться от следствия и оказать влияние на родственников потерпевшего, кроме того, он является действующим сотрудником ФСИН, но временно отстранен от занимаемой должности.

Также представитель следствия озвучил информацию о том, что М.Яблоков в 2009 году был фигурантом уголовного дела. "Вместе с ходатайством представлены документы, в их числе справка о судимости. В ней указано, что в мае 2009 года в отношении Яблокова было прекращено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - заявил следователь Фролов.

Между тем, адвокат Яблокова не видит оснований для заключения под стражу своего подзащитного. "В представленном ходатайстве я не вижу оснований для заключения под стражу Яблокова. он не планирует скрываться и написал явку с повинной, готов дать показания. Считаю, что суд может избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - заявил адвокат Соколов.

Сам подозреваемый также заявил, что готов дать показания и не видит оснований для своего ареста.

На прошлой неделе "Новая газета" опубликовала видео пыток одного из заключенных колонии. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По делу об избиении задержаны шесть человек. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ярославская область

Новости по теме

В России
Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повиннойОдин из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повинной
Представитель следствия сообщил в суде, что Максим Яблоков был фигурантом дела о кражеПодробнее
 "Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо
Так "Аэрофлот" с 26 июля повысит топливный сбор на внутренних рейсах на 200 рублей для экономкласса и на 400 - для бизнес-классаПодробнее
 В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве
Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августаПодробнее
 Количество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человекКоличество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человек
Прокуратура принимает дополнительные меры по взысканию зарплатыПодробнее
В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочкиВ Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочки
Ранее на местного жителя уже жаловались, но тогда полиция отказалась возбуждать уголовное делоПодробнее
 "Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской
Она стала единственным депутатом от парламентского большинства, кто проголосовал против повышения пенсионного возрастаПодробнее
 В России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенкуВ России впервые провели операцию на головном мозге еще не родившемуся ребенку
В мировой медицинской практике внутриутробная операция стала второйПодробнее
 Госдума приняла закон о повышении НДСГосдума приняла закон о повышении НДС
С 2019 года налог на добавленную стоимость вырастет на 2%Подробнее
 ЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрастуЦИК РФ в среду рассмотрит вопрос о референдуме по пенсионному возрасту
Документы о проведении референдума в Мосгоризбирком подала инициативная группа КПРФПодробнее
 Военные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положенияВоенные предложили забирать у владельцев легковые авто в случае военного положения
Предпочтение будут отдавать внедорожникам отечественного производстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 июля6 фото
24 июля
Фотохроника 24 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеВ России"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливоВ РоссииКоличество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человекВ миреПентагон продолжит производство противотанковых комплексов для УкраиныЭкономикаТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеВ миреДипломаты РФ в четверг вновь посетят россиянку Бутину в американской тюрьме

Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повинной

Один из подозреваемых по делу о побоях в ярославской колонии написал явку с повиннойПредставитель следствия сообщил в суде, что Максим Яблоков был фигурантом дела о краже Подробнее

Госдума приняла закон, позволяющий ставить машину на учет у автодилеров

CNN опубликовал запись, на которой Трамп якобы обсуждал плату за молчание модели Playboy

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,5%

Суд перенес пересмотр дела главы карельского "Мемориала" Дмитриева на 18 сентября

Рубль укрепился к бивалютной корзине после падения на вечерних торгах вторника

В Лаосе из-за прорыва дамбы погибли как минимум 19 человек

Пропавший легкомоторный самолет обнаружен в Новосибирской области

Пилот погиб Подробнее

В Дагестане нашли тело одного из четверых утонувших в Каспийском море

Минэнерго из-за ОПЕК+ повысило прогноз добычи нефти в РФ

"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо

"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливоТак "Аэрофлот" с 26 июля повысит топливный сбор на внутренних рейсах на 200 рублей для экономкласса и на 400 - для бизнес-класса Подробнее

Число погибших при взрыве газового баллона в Петербурге увеличилось до трех

Суд рассмотрит вопрос об аресте сотрудников ярославской колонии, где избили заключенного

Подозреваемого в убийстве семилетней девочки задержали в Самаре

В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве

В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничествеСергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа Подробнее

Правительство предложило Госдуме вдвое сократить сроки принятия решения о выдаче маткапитала

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru