Адвокаты Цуркан не нашли документов в подтверждение ее виновности в шпионаже

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Защитники не обнаружили никаких документов, подтверждающих причастность бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан к шпионажу, в материалах дела, с которыми следствие обращалось в суд для ее ареста, заявил "Интерфаксу" адвокат, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Мы наконец ознакомились с арестными материалами по делу Цуркан и обнаружили, что они пустые. Что это значит? Это значит, что судья, которая избирала Карине меру пресечения, должна была получить хоть какие-то документы подтверждающие ее обвинение, обоснованность выдвинутого ей подозрения, но таких документов у нее было", - сказал Павлов, защищающий интересы бывшего топ-менеджера "Интер РАО".

По его словам, Цуркан вменяют получение "какого-то документа из непонятного пока даже защите источника и его передачу спецслужбам иностранного государства - Молдавии".

"Важно, что сущность обвинения состоит в том, что она что-то получила и куда-то это передала - именно это образует состав преступления. Но ни одного документа, из которого можно сделать вывод, что Цуркан что-то получила и что-то передала в деле нет. Обычно следствие предоставляет суду такие материалы, но тут их нет - от слова совсем", - подчеркнул Павлов.

Он добавил, что в арестном деле также нет материалов, подтверждающих наличие у Цуркан двойного гражданства.

"В этой связи мы намерены обжаловать ее арест в кассационном порядке в Президиум Мосгорсуда", - заключил Павлов.

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" предъявлено обвинение в шпионаже. В настоящее время она находится под стражей в СИЗО "Лефортово". Свою вину она не признает.