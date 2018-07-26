Рогозин проведет оперативное совещание в ЦНИИмаш

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в четверг посетит ЦНИИмаш, сотрудник которого Виктор Кудрявцев на днях был задержан по делу о госизмене.

"Дмитрий Олегович посетит в четверг ЦНИИмаш и проведет оперативное совещание, встретится с генконструкторами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в пятницу утром следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

"По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас ФСБ проверяет десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами: по сведениям "Ъ", чекисты установили, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", - говорится в публикации.

Однако по данным источника "Интерфакса", Пайсон проходит по делу как свидетель. Основным подозреваемым является научный сотрудник института Виктор Кудрявцев. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили его арест.