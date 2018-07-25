Сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ФСБ предъявило официальное обвинение в госизмене сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, сообщил "Интерфаксу" руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Следователь Александр Чабан не допустил нас для участия в предъявлении обвинения нашему подзащитному, предпочтя провести это следственное действие с другим адвокатом - защитником по назначению", - сказал Павлов.

"Зачем следователю привлекать защитника по назначению, если в дело рвется адвокат, работу которого готовы оплачивать родственники подследственного? Зачем защитник по назначению, зная, что есть коллеги, привлеченные родственниками подзащитного, продолжает принимать участие в следственных действиях? Задал эти вопросы коллегам из Совета Адвокатской палаты Москвы, направив туда соответствующее обращение", - добавил Павлов.

Ранее сын Кудрявцева Ярослав сообщил "Интерфаксу", сославшись на слова государственного адвоката, что его отец вину не признает.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был задержан после обысков, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации "Роскосмос".

Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ). По данным газеты "Коммерсант", 74-летнему Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения.

Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на арест Кудрявцева.