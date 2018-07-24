Сын Виктора Кудрявцева заявил о "самом низком" уровне допуска отца к гостайне

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - У арестованного по делу о госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева был "самый низкий" уровень допуска к секретной информации, сообщил "Интерфаксу" сын арестованного Ярослав.

"Отец ездил за рубеж много раз, форма допуска у него была самая низкая",- сказал Кудрявцев.

По словам Ярослава Кудрявцева, его отец изучал влияние турбулентности на движение ракет, это важный аспект в исследованиях гиперзвуковых скоростей. В то же время он подчеркнул, что "это совершенно необязательно относить к созданию новых вооружений".

Кудрявцев был задержан после обысков, проведенных в рамках возбужденного уголовного дела о госизмене в корпорации Роскосмос. Ему инкриминируется государственная измена (ст. 275 УК РФ). По данным газеты "Коммерсант", Кудрявцеву "предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО". Если его вина будет доказана, ему грозит наказание на срок от 12 до 20 лет заключения. По словам Ярослава Кудрявцева, его отец вину не признает.

По данным источников "Интерфакса", по уголовному делу задержан и заключен под стражу как минимум еще один фигурант. Его данные не разглашаются в связи с тем, что материалы уголовного дела имеют повышенный уровень секретности - гриф "Совершенно секретно".

Мосгорсуд 2 августа рассмотрит жалобу на арест Кудрявцева.