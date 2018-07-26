На Камчатке спасли 5 человек, оказавшихся в море на сломанном катере

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке оказали помощь пятерым местным жителям, которые оказались в море на обездвиженном катере, сообщило Главное управление МЧС по краю в четверг.

"Днём 25 июля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о помощи. Со слов заявителя, маломерное судно сломалось в районе острова Старичков (Петропавловск-Камчатский). Катер, на борту которого находилось пять человек, сильным течением сносило в сторону мыса Опасного", - говорится в сообщении.

В указанный район на быстроходном катере "Лидер" незамедлительно вышли 6 спасателей Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Добравшись до места происшествия, они взяли на буксир аварийное маломерное судно и доставили его в район Богородского озера в Петропавловске-Камчатском.

Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась.

Спасатели призывают владельцев маломерных плавсредств следить за водной поверхностью, где могут находиться посторонние предметы (краболовки, сети, бревна и многое другое).

"Если моторная лодка или катер наедет на посторонний предмет на большой скорости, то последствия могут быть трагическими. Также соблюдайте меры собственной безопасности. При выходе на воду надевайте спасательные жилеты, заранее узнавайте прогноз погоды на ближайшие сутки, проверяйте состояние лодки, моторов и снаряжения", - рекомендуют спасатели.