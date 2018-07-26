Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил бывшего замруководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима за получение взятки, передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать Ламонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Также Ламонову назначен штраф в размере однократной суммы полученной им взятки - около 32 млн рублей. Кроме того, он лишен специального звания полковника юстиции. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти суд назначать не стал.

Процесс в отношении Ламонова прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы.

Гособвинение ранее просило приговорить его к шести годам колонии строгого режима.

Сотрудники СКР попались на взятке

По версии обвинения, офицер участвовал в коррупционной схеме по смягчению обвинения и освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Следствие установило, что полковник получил долю от общей взятки в размере $500 тыс., которую сотрудникам СКР передал предприниматель Олег Шейхаметов.

Ламонов, а также его экс-руководитель Михаил Максименко и бывший первый замглавы столичного главка СК Денис Никандров были задержаны и арестованы в июле 2016 года.

Дела в отношении Ламонова и Никандрова были выделены из основного расследования, так как они заключили со следствием соглашения о сотрудничестве.

Мосгорсуд 20 апреля признал Максименко виновным в получении двух взяток, в том числе от Шейхаметова, на общую сумму в $550 тыс. и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб. Кроме того, осужденный лишился специального звания полковника юстиции.

В декабре 2017 года по делу о получении взяток за облегчение уголовного преследования Кочуйкова был арестован экс-начальник следственного управления московского СК по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, а в июле 2018 года - бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов.