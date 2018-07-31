Мосгорсуд проверит законность ареста генерала СКР Дрыманова

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу на арест бывшего заместителя руководителя столичного главка Следственного комитета, генерала Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции. Заседание назначено на 10:00. Защита офицера настаивает на незаконности и необоснованности его заключения под стражу.

Лефортовский суд Москвы 17 июля санкционировал арест А.Дрыманова до 12 сентября. Из оглашенных в суде материалов следует, что ему инкриминируется два эпизода взяточничества - крупного и особо крупного (п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным источников "Интерфакса", следствие считает, что генерал получил $200 тыс. за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), задержанному после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Кроме того, заключивший сделку с правосудием бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров, арестованный в 2016 году по делу о получении взятки должностными лицами СКР за облегчение уголовного преследования Кочуйкова, рассказал следователям ФСБ, что в 2016 году передал начальнику 9 тыс. 850 евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

В суде, где рассматривалось ходатайство следствия о его аресте, Дрыманов заявил, что вину не признает и что он "готов к процессуальному сражению".