Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Железняк написал заявление руководству "Единой России" о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии, сообщили "Интерфаксу" в четверг источники, знакомые с ситуацией.

"Да, он написал заявление", - подтвердил собеседник агентства.

При этом в партии пока ситуацию не комментируют, ссылаясь на отсутствие "официальной информации".

СМИ связывают эту новость с тем, что Железняк 19 июля не присутствовал на заседании Госдумы, где в первом чтении рассматривался правительственный законопроект, предусматривающий, в частности повышение пенсионного возраста.

Официально о причинах отсутствия Железняка на этом заседании не сообщалось. Фракция "Единая Россия", а также руководство партии приняли решение о консолидированном голосовании в первом чтении за пенсионный законопроект: восемь депутатов - членов фракции "Единая Россия" - участия в голосовании не принимали; один представитель парламентского большинства - Наталья Поклонская - была против.

Источники во фракции говорят, что для нее это может повлечь кадровые последствия. Вчастности, не исключается, что в начале осенней сессии она лишится поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, а также должности руководителя думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.