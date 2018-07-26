Матвиенко выступила против возвращения пива на стадионы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддерживает предложение о возобновлении продажи пива на стадионах.

"Моя личная точка зрения - я не поддерживаю возвращение пива на стадионы. Я буду выступать против, но не уверена, что за мной победа", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

"За последние десять лет в РФ очень много сделано по борьбе с алкоголизмом. И есть результаты. У нас уровень употребления алкоголя снижается. Среди молодежи сегодня нет культа пива, как было в 90-е. Молодые люди, бизнесмены - все в фитнесе, клубах, спорте, бегают по утрам. Появляется культ здорового образа жизни, здоровья. И не хотелось бы, чтобы все эти достижения мы начали зачеркивать такими, казалось бы, маленькими шажками поддержки продажи алкоголя в таких общественных местах", - добавила она.