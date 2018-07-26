Главные новости
В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
В России

Матвиенко выступила против возвращения пива на стадионы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не поддерживает предложение о возобновлении продажи пива на стадионах.

"Моя личная точка зрения - я не поддерживаю возвращение пива на стадионы. Я буду выступать против, но не уверена, что за мной победа", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

"За последние десять лет в РФ очень много сделано по борьбе с алкоголизмом. И есть результаты. У нас уровень употребления алкоголя снижается. Среди молодежи сегодня нет культа пива, как было в 90-е. Молодые люди, бизнесмены - все в фитнесе, клубах, спорте, бегают по утрам. Появляется культ здорового образа жизни, здоровья. И не хотелось бы, чтобы все эти достижения мы начали зачеркивать такими, казалось бы, маленькими шажками поддержки продажи алкоголя в таких общественных местах", - добавила она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Совет Федерации, Валентина Матвиенко

Новости по теме

В России
Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"
О возможной отставке депутата сообщают источникиПодробнее
 Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможетПодробнее
 Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии
Ранее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысячПодробнее
 Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes
Самое высокое место среди женщин заняла Ольга БузоваПодробнее
"Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму"Мосметрострой" попробует спроектировать тоннель в Крыму
После открытия Крымского моста на полуострове понадобились новые автомобильные дорогиПодробнее
 Задержан гендиректор НПО им. ЛавочкинаЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина
Гендиректор Сергей Лемешевский стал фигурантом дела о мошенничествеПодробнее
 Сотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденногоСотрудника брянской колонии обвинили в убийстве осужденного
Фигурант дела арестован, он перевязал тканью лицо жертвы, в результате чего мужчина скончалсяПодробнее
 Сотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизменеСотруднику ЦНИИМаш Кудрявцеву предъявили обвинение в госизмене
Адвокатов, нанятых родственниками ученого, не допустили к подзащитномуПодробнее
 Пятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенногоПятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенного
Всего по делу о пытках задержаны шесть человекПодробнее
 Суд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пыткахСуд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пытках
Всего по данному делу задержаны шесть человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 июля6 фото
25 июля
Фотохроника 25 июля
Лесные пожары в Греции7 фото
24 июля
Лесные пожары в Греции
Лучшие фото недели10 фото
20 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВзрыв произошел у посольства США в ПекинеВ РоссииРоссиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровВ РоссииЭкс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииВ миреВ Японии казнены еще шесть террористов из секты "Аум Синрикё"В РоссииОвечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesВ РоссииЗадержан гендиректор НПО им. Лавочкина

Россия вывела из Сирии еще 200 военных полицейских

Один из фигурантов дела о хищениях в НПО им. Лавочкина скрылся от следствия

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"

Железняк решил уйти с поста замсекретаря Генсовета "Единой России"О возможной отставке депутата сообщают источники Подробнее

Восемь участников "Хизб ут-Тахрир" приговорены в Петербурге к срокам от пяти до 10,5 лет

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 июля

Nissan компенсировал "АвтоВАЗу" 1,8 млрд руб. из-за приостановки производства Sentra

Эксперимент по маркировке молочной продукции в РФ начнется 1 сентября

Бывшего замглавы МЧС Шлякова обвинили в вымогательстве 50 млн рублей

Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров

Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центровКритерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет Подробнее

Новая Зеландия обвинила Австралию в плагиате флага

РФС признал выступление на ЧМ успешным и согласовал переназначение Черчесова

Венесуэла проведет деноминацию и привяжет нацвалюту к петро

Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонии

Экс-замглава управления собственной безопасности СКР получил 5 лет колонииРанее его начальник был осужден на 13 лет за получение взяток на $550 тысяч Подробнее

Госдума приняла закон о правилах сноса "самостроя"

Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей Forbes

Овечкин, Шнуров и Киркоров возглавили рейтинг российских знаменитостей ForbesСамое высокое место среди женщин заняла Ольга Бузова Подробнее

Очаги задымления вновь зафиксированы на мусорном полигоне "Аннино" в Рузском округе

Расширение тарифного коридора ОСАГО отложат на осень

Дума приняла закон о замене военных кафедр в вузах едиными учебными центрами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru