Заммэра Махачкалы стал фигурантом дела о подстрекательстве своего начальника

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Задержанному накануне замглавы администрации Махачкалы Курбану Курбанову вменяется подстрекательство мэра города Мусы Мусаева к незаконному выделении коммерсанту земли, сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета России.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главы городского округа Махачкала Мусы Мусаева по фактам превышения должностных полномочий при предоставлении физическим и юридическим лицам земельных участков", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ходе расследования установлена причастность Курбанова "к совершению одного из преступлений в соучастии с Мусаевым". В отношении Курбанова возбуждено уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ), говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, Курбанов, действуя в интересах своего родственника - гендиректора местного предприятия, уговорами склонил Мусаева подписать постановление о предоставлении этому предприятию земельного участка по заниженной стоимости.

"В ходе допроса подозреваемый Курбанов свою вину признал полностью и подтвердил обстоятельства, при которых совместно с Мусаевым совершил преступление. В отношении фигуранта следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

В СК добавили, что уголовные дела соединены в одно производство.

О задержании Курбанова "Интерфаксу" сообщил накануне информированный источник.

Экс-глава Махачкалы был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий.