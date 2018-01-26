Мэра Махачкалы отстранили от должности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ессентукский городской суд (Ставропольский край) отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, сообщает пресс-служба краевого суда.

"В пятницу в Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о временном отстранении от должности главы Махачкалы Мусы Мусаева, содержащегося под стражей", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе Мусаеву предъявили обвинения в превышении полномочий, с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, "зная, что земельный участок площадью около 17,5 га, расположенный в Махачкале, является собственностью республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого земельного участка за плату в размере 1,1 млн рублей". Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей.

Дома и на работе у мэра, а также у его подчиненных, прошли обыски. Позднее глава СКР Александр Бастрыкин поручил вести расследование Главному следственному управлению по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Мусаев был отправлен под арест на два месяца. Сам он свою вину не признает.