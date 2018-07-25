Задержан заместитель мэра Махачкалы

Принятый в третьем чтении законопроект также фиксирует правило "свободного выбора языка образования" ребенком в школе по заявлению родителей Подробнее

Мировой суд назначил ему штраф в полторы тысячи рублей Подробнее

Участник акции Pussy Riot в финале ЧМ Верзилов оштрафован за ношение полицейской формы

Всего по данному делу задержаны шесть человек Подробнее

Суд арестовал четвертого сотрудника ярославской колонии по делу о пытках

Всего по делу о пытках задержаны шесть человек Подробнее

Пятый сотрудник Ярославской колонии арестован за избиение заключенного

25 июля 10:48

Подозреваемый по делу о побоях в колонии написал явку с повинной

Представитель следствия сообщил в суде, что Максим Яблоков был фигурантом дела о краже Подробнее

25 июля 10:10

"Коммерсантъ" узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо

Так "Аэрофлот" с 26 июля повысит топливный сбор на внутренних рейсах на 200 рублей для экономкласса и на 400 - для бизнес-класса Подробнее

25 июля 09:37

В отношении гендиректора НПО имени Лавочкина возбудили дело о мошенничестве

Сергей Лемешевский подал в отставку со 2 августа Подробнее

25 июля 05:32

Количество голодающих горняков в Забайкальском крае увеличилось до 63 человек

Прокуратура принимает дополнительные меры по взысканию зарплаты Подробнее

24 июля 21:00

В Подмосковье арестован предполагаемый убийца пятилетней девочки

Ранее на местного жителя уже жаловались, но тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело Подробнее

24 июля 15:07

"Единая Россия" осенью рассмотрит вопрос о Поклонской