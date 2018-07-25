Задержан заместитель мэра Махачкалы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Махачкалы Курбана Курбанова, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
"Сотрудники спецслужб задержали Курбана Курбанова - заместителя главы администрации города Махачкалы, начальника управления архитектуры и градостроительства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чиновник задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Последний был задержан в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий.