"Роскосмос" допустил отправку "Союза-5" в первый полет с коммерческим грузом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Роскосмос" не исключают, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" в свой первый пуск выведет на орбиту коммерческий спутник.

"Не исключено, что первый запуск будет осуществлен с коммерческой нагрузкой", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в "Роскосмосе".

В госкорпорации добавили, что в первый полет новая ракета отправится без нового российского корабля "Федерация".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что летные испытания новой ракеты намечены, как и предполагалось, на 2022 год и завершатся в 2025 году.

"В рамках летных испытаний запланированы четыре пуска. Первый запуск, возможно, выведет на орбиту макет космического аппарата или спутник. Второй, третий и четвертый запуски предполагают выведение на орбиту нового российского пилотируемого корабля "Федерация", - сказал собеседник агентства.

Роскосмос заключил контракт с РКК "Энергия" на создание новой ракеты "Союз-5" в июле. Разработка и создание новой ракеты "Союз-5" обойдется более чем в 60 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Основная бюджетная нагрузка на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Феникс" (ракета-носитель "Союз-5") придется на 2021 год, за год до начала летных испытаний, говорится в документе.

В 2018 году госкорпорация "Роскосмос" направит на создание ракеты 2 млрд 192 млн 800 тыс. рублей, в 2019 году - 4 млрд 13 млн 900 тыс. рублей, в 2020 - 7 млрд 586 млн 900 тыс. рублей и в 2021 году - 47 млрд 404 млн 700 тыс. рублей.

Таким образом, всего на создание ракеты потребуется 61 млрд 198 млн 300 тыс. рублей.

Сроки завершения работ по контракту - 25 ноября 2025 года.

Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с космодрома Байконур в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". Она сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что ракета будет использоваться для выведения на орбиту, в первую очередь, научных и коммерческих грузов.